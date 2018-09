Snuukriäss Ronnie O'Sullivan teeb spordist pausi ja läheb Tai munkade juurde

"Kavatsen veeta kolm kuud Tais, et elada koos budistlike munkadega," sõnas O'Sullivan oma Twitteri kontol.

Täpsustavale küsimusele, kas O'Sullivan räägib oma plaanist tõsiselt, vastas mees, et räägib küll.

Viiekordne maailmameister naaseb võistlustulle jaanuaris, kui toimub Mastersi suurturniir. O'Sullivan usub, et paus tema mänguvormi ei mõjuta. "Pole probleemi, käkitegu," vastas inglane küsimusele, kas ta suudab pärast kolmekuist pausi tagasi tulla ja Mastersi võita.

I’m gonna do 3 months in Thailand living with the Buddhist monks 🙏 https://t.co/FDz2wkypAB