Snuukri maailmameister pidutsemisest: ma pole ennast karjääri jooksul paremini tundnud

"Ma pole ennast oma snuukrikarjääri jooksul veel nii hästi tundnudki," sõnas Williams väljaandele Mirror. "Ma ei suuda uskuda, kui lõbus mul on. Mingi aeg ma lõpetan sellise lõbutsemise, aga nii kaua jätkan hea meelega. Kui lõbutsemine tähendab, et ma loobun paariks kuuks snuukrivõistlustest, siis las nii olla."

"Minu tavaline nädal? Mängin iga päev golfi. Nädalavahetusel joon koos sõpradega õlut. Mul on praegu käsil elu parimad ajad," võttis Williams oma igapäevaelu kokku.

"Sa saad võistlustel ainult nii palju, kui ise selle jaoks pingutad," lisas Williams. "Mina ei pinguta praegu üldse. Ma olen mõelnud, et tahaksin vähem võistlustel osaleda. Igal nädalal on mõni turniir."

"Viimased kuus kuud olen lõõgastunud, aga ma väärin seda täielikult. Loodetavasti jõuab mul varsti kohale, et aitab lõbutsemisest. Ma pole kunagi kaotamise pärast muretsenud. Sellega harjub ära. Olen kindel, et hakkan varsti taas treenima, aga nii kaua, kuni see juhtub, kavatsen pidutseda."