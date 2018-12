Skandaali valguses: kuidas valivad meie naabrid ja suured spordiriigid aasta sportlasi?

Soomes valivad parima ainult spordiajakirjanikud. Nii on ka selgitatav, kuidas 2007. aastal jäi vormel-1 maailmameistriks kroonitud Kimi Räikkönen alla odaviskajale Tero Pitkamäkile ja murdmaasuusatajale Virpi Kuitunenile (võitis sel aastal kolm MM-kulda). Kui asi oleks olnud rahva otsustada, siis ei oleks olnud Räikköneni võidus kahtlust. 2016. aastal hääletati näiteks parimaks ratastoolisõitja Leo-Pekka Tähti (võitis Rio de Janeiro paraolümpial kuldmedali).

USA | Maailma kõige mõjukamas spordiriigis on kõige ajaloolisemaks auhinnaks uudisteagentuuri AP aasta spordipersooni auhind. Auhinda antakse välja alates 1931. aastast. Valiku peavad langetama AP spordiajakirjanikud üle USA. Auhind antakse välja nii parimale mehele kui ka naisele. Seejuures kuuluvad valikusse ka sportlased, kellel ei ole USA passi. 2018. aasta parimaks meessportlaseks valiti LeBron James ja naissportlaseks Serena Williams. 2017. aastal triumfeeris meeste seas aga Venezuela pesapallur Jose Altuve.

Üks mainekamaid USA-s jagatavaid auhindu on spordiajakirja Sports Illustratedi poolt välja antav Sports Illustratedi aasta spordipersoon. Võitja otsustavad ekspredid. Valikus on nii mehed, naised kui ka võistkonnad. Osaleda saavad ka teiste riikide kodanikud. 2018. aastal triumfeeris valimistel Golden State Warriorsi korvpallimeeskond. Ainsate persoonidena on üle ühe korra võitnud LeBron James ja Tiger Woods.

1993. aastast on USA-s jagamisel ka auhinnad nimega ESPYS. Varasemalt ESPN-i poolt välja antud auhinda toetab nüüd telekanal ABC. Kuni 2004. aastani tegid oma valiku ainult fännid. Seejärel kaasati ka eksperdid. Kokku anti 2018. aastal välja 34 ESPYS auhinda. Parimaks meheks tunnistati venelasest hokimängija Aleksandr Ovetškin ja naiseks USA lumelaudur Chloe Kim.

Lisaks annab USA-s aasta sportlase auhinda välja ka USA olümpiakomitee. Kategooriateks on nii mehed, naised, võistkonnad kui ka invasportlased. Auhinna saajad selguvad spetsiaalse ekspertide komisjoni hääletuse tulemusel. 2017. aastal võitis meeste seas näiteks vabamaadluse maailmameister Kyle Snyder.

VENEMAA | Suurriigis on sarnane süsteem USA-le ehk jagamisel on mitmed erinevad auhinnad. Ühte hääletavad ajakirjanikud, teist fännid jne. Ehk auhindu on palju ja suures plaanis saavad sõna sekka öelda kõik.

NORRA | Norras valitakse taaskord ainult ühte parimat – selgub Norra aasta spordipersoon. Auhinda annab välja Norra spordiajakirjanike liit. Seda tehakse nii juba alates 1948. aastast. Mullu valiti parimaks 400 m tõkkejooksu maailmameister Karsten Warholm. 2016. aastal triumfeeris aga maailma parimaks naisjalgpalluriks peetav Ada Hegerberg.

LÄTI | Meie lõunanaabrid valivad parimaid taas omalaadse süsteemi alusel. Esiteks valivad spetsialistid (ajakirjanikud, alaliidud, olümpiakomitee) välja kandidaadid. Meeste ja naiste seas oli tänavu viis kandidaati, kelle seast sai rahvas valida parima. Aasta sportlase hääletus toimus tänavu vahemikus 4.-20. detsember lsm.lv ning olimpiade.lv lehekülgedel.

Lätlastel on auhindu kokkuvõttes üsna palju. Lisaks parimale mehele ja naisele selguvad ka parim võistkond, väike võistkond (rannavolle, bobisõit jne), treener, tehnikasportlane ning kõige paremini korraldatud spordisündmus. Meeste seas sai tänavu aasta sportlaseks Pyeongchangi olümpial kahebobi pronksile tüürinud roolimees Oskars Melbārdis. Naiste seas triumfeeris US Openil poolfinaali jõudnud Anastassija Sevastova.