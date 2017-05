Skandaal Rootsis: võimlemistreenerid panid tüdrukud trennis sekspoose harjutama

Rootsi spordis lahtavas skandaal võimlemistreenerite ümber, kes lasid 15 noorel tüdrukul trennis sekspoose võtta.

"Kui mu tütar eile koju tuli, loetles ta ette misjonäri, koerapoosi, 69 ja veel mõned. Nad olid omavahel võistelnud ja selgitanud välja parima," rääkis ühe tüdruku isa ajalehele Smålandsposten.

Vahejuhtum oli aset leidnud ühes Lõuna-Rootsis Dacke võimlemisklubis viimasel treeningul enne suvevaheajale minekut. Grupis oli 15 tüdrukut ja kolm juhendajat. Treenerid palusid lastel trennis toimunust vanematele mitte rääkida. "Muidu meid vallandatakse," olid nad öelnud.

"Me maksame tema trenni eest tuhandeid kroone ja nemad tegelevad sellise lollusega!" oli sama isa pahane.

Möödunud nädalal informeeriti juhtunust ka võimlemisklubi presidenti Fredrik Bernhardssoni, kes ütles ajalehele saadetud teates, et tegeleb asjaga koheselt. "Me räägime treeneritega ja selgitame välja, mis täpsemalt juhtus. Tegu on heade treeneritega. Nad tahtsid teha midagi lõbusat, aga see oli vale. Me vajame noori treenereid, aga peame aitama neil ühtlasi aru saada, mis töötab ja mis mitte," selgitas Bernhardsson.