Skandaal Rio olümpia ümber: politsei otsis läbi korralduskomitee juhi kodu

Brasiilia politsei otsis täna läbi 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängude korralduskomitee juhi ja kohaliku olümpiakomitee presidendi Carlos Arthur Nuzmani kodu, et leida tõendeid häälte ostmisele.

Brasiilia ametivõimud kahtlustavad, et Nuzman ostis olümpialinna valimisel hääli 1,5 miljoni dollari eest. Rio de Janeiro edestas lõppvoorus Madridi häältega 66:32. Nimetatud hääletus toimus rahvusvahelise olümpiakomitee kongressil 2009. aastal Kopenhaagenis.

Väljaande O'Globo andmetel ostis Nuzman hääli eeskätt Aafrika riikide olümpiakomiteede juhtidelt.

Lisaks Nuzmani kodule otsis politsei läbi ka Brasiilia ärimehe Arthur Cesar de Menezes Soares Filho elamise.

Väljaande Inside the Gamesi andmetel pärines altkäemaksudeks läinud rahasumma Soaresi firmalt, kes tegi fiktiivse makse kompaniile, mille omanikuks on Papa Massata Diack, kes on rahvusvahelise kergejõustikuliidu endise presidendi Lamine Diacki poeg.