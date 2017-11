Skandaal Norras: olümpiakomitee kulutas alkoholile üle mõistuse palju raha

Norras on taas puhkenud skandaal Norra olümpia- ja paraolümpiakomitee ning spordikonföderatsiooni (NIF-i) alkoholiarvete ümber, enim paistsid silma arved 2012. aasta Londoni olümpial.

Pool aastat tagasi avalikustati, et 2016. aastal Lillehammeris toimunud noorte taliolümpiamängudel tarvitasid külalised NIF-i kulul ligi 20 000 euro eest alkoholi, vahendab ERR Sport.

Nüüd anti pressile ligipääs NIF-i 20 tippametniku viimase viie aasta reisidokumentidele ja krediitkaardi väljavõtetele, kust ilmnes, et aastatel 2012-2016 on NIF alkoholile kulutanud sadu tuhandeid Norra kroone ehk kümneid tuhandeid eurosid maksumaksjate raha.

Näiteks leidis Norra Rahvusringhääling (NRK), et 2012. aasta Londoni olümpial kulutati restoranis Il Baretto kaheksa päeva jooksul lõuna- ja õhtusöökide ajal alkoholile 112 000 Norra krooni ehk ligi 12 000 eurot – hinnanguliselt umbes 30-40 inimest jõid selle eest ära mitmeid pudeleid veine, õlut ning ka kanget alkoholi.

"Nii juhtus, kuna meid oli olümpial nii palju. Ja kuna me võitsime ka kuldmedaleid, tähistati neid. Aga samas näitas see meile ära, et peame muutma alkoholipruukimise reegleid," ütles NIF-i kommunikatsioonijuht Nils Røine NRK-le.

Kuldmedaleid tähistati suurejooneliselt – aerutaja Eirik Verås Larseni olümpiavõitu tähistati TV2 andmetel Il Barettos 54 pudeli veini, 15 õlle ja 46 pitsi kange alkoholiga.

Kaheksa päeva vältel Il Barettos kulutatud ligi 12 000 eurost umbes 4200 maksti kangete alkoholide ja šampanja või vahuveini eest.