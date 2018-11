Selgus saalijalgpallikoondise koosseis maavõistlusteks Lätiga

Esmalt läheb saalijalgpallikoondis lätlastega vastamisi laupäeval, 1. detsembril kell 19.00 Viimsi Kooli Spordikompleksis. Teine kohtumine peetakse järgmisel päeval, 2. detsembril 13.00 Raasiku Põhikooli spordisaalis.

Kohtumiste pääsmed tulevad müüki Piletilevisse, lisaks on need saadaval kohapeal. Ühe pääsme hind on 3 eurot. 1954. aastal või varem sündinutele ning 2012. aastal ja hiljem sündinutele on sissepääs tasuta.

Eesti saalijalgpallikoondis:

Väravavahid

Mark Boskin (10.07.1988) – Viimsi FC Smsraha

Madis Rajando (25.03.1989) – Tallinna SK Augur Enemat

Väljakumängijad

Rasmus Munskind (31.08.1989) – Tallinna SK Augur Enemat

Vladislav Tšurilkin (30.05.1989) – Tallinna SK Augur Enemat

Igor Ivanov (26.12.1989) – Tallinna SK Augur Enemat

Aleksandr Starodub (21.04.1989) – Tallinna SK Augur Enemat

Anton Lahmanov (27.12.1985) – Tallinna SK Augur Enemat

Erik Grigorjev (31.12.1986) – Tallinna FC Cosmos

Aleksei Panin (26.12.1987) – Tallinna FC Cosmos

Nikita Tšernei (08.12.1991) – Tallinna FC Cosmos

Maksim Aleksejev (24.05.1989) – Tallinna FC Cosmos

Maksim Babjak (10.12.1993) – Tallinna FC Cosmos

Stepan Tšernousov (05.03.1983) – Tallinna FC Cosmos

Jevgeni Merkurjev (24.07.1989) – Viimsi FC Smsraha

Sergei Kostin (28.05.1984) – Viimsi FC Smsraha

Ervin Stüf (03.12.1990) – Viimsi FC Smsraha

Aleksei Titenok (28.02.1990) – Viimsi FC Smsraha

Edwin Stüf (30.07.1989) – Viimsi FC Smsraha

Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreenerid: Marko Arge, Kert Küttis