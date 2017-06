Selgus Eesti orienteerumiskoondis kodusel MM-il

Eesti Orienteerumisliidu juhatus kinnitas Eesti koondise 30. juunil Tartus algavateks maailmameistrivõistlusteks.

Eestit esindab MM-il seitse meest ja seitse naist.

Naised (vanus ja klubi):

Evely Kaasiku (24, OK JOKA)

Annika Rihma (33, OK Põlva Kobras)

Liis Johanson (34, OK Põlva Kobras)

Kerstin Uiboupin (25, OK Võru)

Laura Joonas (23, OK Võru)

Marianne Haug (21, OK Võru)

Margret Zimmermann (22, OK Kape)

Mehed:

Kenny Kivikas (26, OK Ilves)

Timo Sild (29, Kaitsejõudude SK)

Lauri Sild (27, Kaitsejõudude SK)

Sander Vaher (32, Kaitsejõudude SK)

Kristo Heinmann (28, OK Ilves)

Raido Mitt (26, OK Põlva Kobras)

Ats Sõnajalg (27, KEK RSK)

Võistlusalade kaupa on Eesti esindus järgmine:

Sprint (võisteldakse Tartus, 01.juulil): Evely Kaasiku, Liis Johanson, Kerstin Uiboupin, Kenny Kivikas, Raido Mitt, Kristo Heinmann.

Sprinditeade (Viljandi, 2. juuli): Annika Rihma, Evely Kaasiku, Raido Mitt, Kenny Kivikas.

Tavarada (Rõuge, 4. juuli): Laura Joonas, Annika Rihma, Liis Johanson, Timo Sild, Kenny Kivikas, Sander Vaher.

Lühirada (Vitipalu, 6. juuli): Evely Kaasiku, Laura Joonas, Marianne Haug, Timo Sild, Sander Vaher, Lauri Sild.

Naiste teatejooks (Vitipalu, 7. juuli): Annika Rihma, Liis Johanson, Evely Kaasiku.

Meeste teatejooks (Vitipalu, 7. juuli): Timo Sild, Lauri Sild, Kenny Kivikas.

Koondislaste senised parimad individuaalsed kohad MM-idel: Lauri Sild – 6. lühirajal, Timo Sild – 10. tavarajal, Annika Rihma – 11. lühirajal, Sander Vaher – 22. lühirajal, Kenny Kivikas – 26. sprindis, Evely Kaasiku - 29. lühirajal, Liis Johanson – 29. lühirajal, Kristo Heinmann – 43. sprindis, Marianne Haug – 46. tavarajal, Laura Joonas – 50. lühirajal.

Nii meeste kui naiste teatejooksus on Eesti senine parim koht 6. ning segavõistkondade vahel peetavas sprinditeates 9.

Koondise treenerid on Elo Saue ja Gion Schnyder.