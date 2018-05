Seksuaalne ahistamine spordimaailmas: ärkasin mitmel korral üles nii, et treeneri käed olid minu pükstes

Brasiilias on puhkenud ahistamisskandaal, kus tuntud riistvõimlemistreenerit Fernando de Carvalho Lopest süüdistatakse oma õpilaste seksuaalses ahistamises.

Lopese kõige tuntumaks õpilaseks on aastate jooksul olnud kahekordne maailmameister ja Rio olümpiamängude hõbemedalist Diego Hypolito. Viimane siiski oma treenerit ei süüdista. Süüdistajad on teised ja neid on umbkaudu 40, teatab Brasiilia telekanal TV Globo.

Brasiilias kirjutatakse, et tegemist on justkui jätkuga USA-s toimunule, kus riistvõimlemistreener Larry Nassar ahistas aastate jooksul seksuaalselt umbes 300 noorsportlast.

Lopes väitis Brasiilia meedias ise, et tema on süütu ning tema vastu on alustatud lihtsalt laimukampaaniat. Reuters üritas täpsustavat kommentaari saada ka Lopese advokaadilt Luis Ricardo Davanzolt, kuid tulutult.

Globo teatel on praeguseks umbes 40 riistvõimlejat rääkinud, et Lopes on neid aastate jooksul ahistanud ja seksuaalselt ära kasutanud. Kohalik politsei on kinnitanud, et praeguseks on uurimisega algust tehtud.

Kui Lopese kõige kuulsama õpilase Hypolito sõnul ei ole ta aastate jooksul midagi ebameeldivat kogenud, siis Hypolito tiimikaaslase Petrix Barbosa sõnul olid asjad teisiti.

“Ma ei mäletagi kordade arvu, kuid ärkasin mitmel korral nii, et tema käed olid minu pükstes,“ rääkis Barbosa Globole.