Saskia Alusalu Tartu rulluisumaratoni eel: jäält tulles on natuke raske kohe rulluiskudele ümber harjuda

Meestest on peamine soosik mullune võitja Reinis Znotins Lätist, kellega Eesti kahurvägi – Marten Liiv, Kert Keskpaik, Mart Markus ja Kaspar Kaljuvee – on sel suvel maha pidanud mitmeid põnevaid sõite. Ja alati pole heitlused lõppenud Znotinsi võiduga. Näiteks Jõgeval peetud Kalevipoja Rulluisumaratonil said lätlase ees esimese ja teise koha vastavalt Markus ja Keskpaik ning Kuressaare Rulluisumaratoni lõpuspurdis suutis Znotinsi alistada Liiv.

Eelmisel aastal kulmineerus Tartu Rulluisumaraton suure grupifinišiga. Äsja kaitseväeteenistuse lõpetanud Liivi sõnul on keeruline eest ära sõita ka seekordsel maratonil. „Hetkel ei oska täpselt öelda, kuidas vorm on, eks võistluspäeval selgub. Ma usun, et mingi võimalus Znotinsi vastu on eestlastel ikka olemas, aga seda pigem lõpuspurdis,“ ütles ta.

12. Tartu Rulluisumaratonil on pühapäeval kavas 42, 21 ja 10 km distantsid. Koos sama päeva hommikul peetavate lasteüritustega on stardijoonele oodata üle 1000 rulluisutaja.