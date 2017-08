Saastunud loomalihast peenisetablettideni ehk absurdseimad selgitused dopingu kasutamise kohta läbi aegade

Kui tobedamatest vabandustest dopingu kasutamise kohta oleks kirjutatud raamat, tuleks sellest välja anda kordustrükk, sest naiste tennisemaailma 98. reket Sara Errani kirjutas sinna eile uue peatüki.

2012. aastal French Openil finaali jõudnud Errani pääses vaid kahekuulise võistluskeeluga, sest väitis sõltumatule komisjonile, et keelatud aine letrosool sattus tema kehasse kogemata läbi vähiravimi, mida võtab tema ema. Ta selgitas, et võttis rohu sisse juhuslikult, kuna rinnavähki ravinud ema oli tableti unustanud kapi servale, kust see ilmselt kogemata söögitegemise käigus toidulauale sattus.

Naine ise on karistada saamise üle nördinud. Ta pole enda sõnul teadlikult keelatud aineid tarbinud, tegemist olevat puhtal kujul halbade juhuste kokkusattumisega.

Vaatame üle, kuidas erinevate alade sportlased läbi aegade dopinguga vahele jäämist on põhjendanud.

Petr Korda, tennisist

Aine: nandroloon

Selgitus: Vasakukäeline tšehh, kes jõudis maailma edetabelis teisele reale, väitis, et 1998. aasta Wimbledoni ajal tema uriinist leitud keelatud steroid sattus kehasse läbi saastunud loomaliha. Eeldades, et noortele veistele süstitakse steroide, mida tõepoolest teinekord tehakse, hindasid eksperdid, et Korda oleks pidanud sööma 20 aastat järjest 40 veist päevas, et nandroloon tema dopinguproovis kajastuks.

Karistus: aastane võistluskeeld, mis lõpetas ka mehe karjääri

Javier Sotomayor, kõrgushüppaja

Aine: kokaiin

Selgitus: 1999. aasta Pan Ameerika mängudel dopingukontrollis põrunud Sotomayori kaitseks astus välja Kuuba liider Fidel Castro, kes oli veendunud, et sportlane sattus professionaalselt ettevalmistatud Kuuba-Ameerika maffia vandenõu ohvriks.

Karistus: Sotomayor saigi IAAF-ilt kergema karistuse ning võis 2000. aasta olümpial võistelda. Ta lõpetas karjääri, kui jäi 2001. aastal vahele nandrolooniga.

Daniel Plaza, käija

Aine: nandroloon

Selgitus: olümiavõitja väitis pärast 1996. aasta Hispaania meistrivõistlustel dopinguga vahele jäämist, et väike kogus steroide sattus tema kehasse rasedale naisele oraalseksi tegemise käigus.

Karistus: selgus, et raseda naise keha toodabki nandrolooni ning Plaza nimi pesti puhtaks. Tõsi, seda küll alles 10 aastat peale vahelejäämist.

Tyler Hamilton Foto: AP/SCANPIX

Tyler Hamilton, jalgrattur

Aine: veredoping

Selgitus: 2004. aasta Hispaania velotuuri ajal positiivse proovi andnud Hamilton väitis - ja kutsus seda väidet spordikohtusse tõestama lausa terve teadlaste rühma - , et tema kaksikvend või kaksikõde suri loote staadiumis ja jalgratturi veres oli 34 aastat hiljem jätkuvalt selle surnud loote tüvirakke.

Karistus: kaheaastane võistluskeeld. Aastaid hiljem tunnistas Hamilton üles süsteemse dopingutarvitamise.

Põhja-Korea naisjalgpallurid

Aine: steroidid

Viiel Põhja-Korea naisjalgpalluril avastati 2011. aasta MM-turniiril steroidide kasutamise jälgi. Seda selgitati ebatraditsionaalse meditsiini kasutamisega, kuna treeningul tabas mängijad välk.

Dennis Mitchell, sprinter

Aine: liiga kõrge testosterooni tase

Selgitus: 1998. aastal vahele võetud Mitchellil oli dopinguproovi tulemuste saabumise ajaks kõik valmis mõeldud: kõrge näidu põhjustasid eelmisel õhtul joodud viis õlut ning neli vahekorda abikaasaga. Naisel oli sünnipäev ja ta vajas erikohtlemist, kõlas lisamärkuseks.

Karistus: kaheaastane võistluskeeld

Justin Gatlin Foto: REUTERS/SCANPIX

Justin Gatlin, sprinter

Aine: liiga kõrge testosterooni tase

Selgitus: Treener Trevor Graham selgitas 2006. aastal, et Gatlini endine massöör määris sportlase teadmata tema kehale testosteroni sisaldavat kreemi. Massöör ja sportlane olevat olnud tülis.

Karistus: teise vahelejäämise eest nelja-aastane võistluskeeld

LaShawn Merritt, sprinter

Aine: steroidid

Selgitus: Merrit jäi aastatel 2009 ja 2010 dopingukontrollis vahele koguni kolmel korral. Ta selgitas, et keelatud ained sattusid organismi peenist suurendava ravimi Extenze kasutamisest.

Karistus: 21-kuuline võistluskeeld

Adri Van Der Poel, jalgrattur

Aine: strühhiin

Selgitus: 1983. aastal dopingukontrollis põrunud hollandlane jäi vahele ainega, mis soodustab ainevahetust ning aju hingamis- ja vereringekeskuse talitlust. Sportlane selgitas juhtunut sellega, et oli kogemata söönud enda isa kasvatatud tuviliha ja tuvisid oli "poputatud" keelatud aineid sisaldavate söötadega.

Karistus: kaheaastane võistluskeeld

Richard Gasquet Foto: AP/SCANPIX

Richard Gasquet, tennisist

Aine: kokaiin

Selgitus: 2009. aasta Miami Mastersil vahele jäänud Gasquet kaebas talle määratud kaheaastase võistluskeelu edasi, väites, et oli päev varem ööklubis suudelnud naisega, kes oli kokaiini tarbinud. Dopingupaneel võttis meest kuulda, kuna veres olnud kokaiinisisaldus oli minimaalne.