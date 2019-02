Saalihokinaiskond sai teada MM-finaalturniiri alagrupivastased

Eesti koondise peatreeneri Pavel Semenovi sõnul on alagrupp tugev ja selle favoriidiks Norra. “Meil on detsembrini aega valmistuda ning analüüsida vastaseid. Eesmärk on saavutada grupis esimene või teine koht,” kommenteeris Semenov.

Kahe parema hulka jõudmine tagab pääsu kaheksandikfinaali, kus vastaseks B-alagrupi kolmas või neljas naiskond. A-alagruppi kuuluvad Soome, Šveits, Poola ja Saksamaa, B-gruppi Rootsi, Tšehhi, Läti ja Slovakkia.

Finaalturniir peetakse 7-15. detsembrini Šveitsis.