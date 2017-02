Eesti naiste saalihokikoondis jäi maailmameistrivõistluste valikturniiril seisuga 1:2 (0:0; 0:2; 1:0) alla maailma edetabeli kuuendale saalihokiriigile Saksamaale.

Mäng kulges tihedas väravateta heitluses, kuid pöörde tõi 32. minut, kui kohtunik määras Eesti kaitsemängija Katrin Kivirannale viieminutilise karistuse ja sakslannadel õnnestus oma ülekaal kahel korral väravaks vormistada.

Eesti koondise abitreener Joel Heine sõnul mängis naiskond üldiselt hea mängu. „Esimene kolmandik oli tihe, kahjuks ei õnnestunud oma ülekaalu ära realiseerida, aga kaitsesime hästi, pressingut tegime hästi, oli ka väravavõimalusi, aga ei õnnestunud neid realiseerida,“ rääkis ta ja lisas, et teine kolmandik jätkus samamoodi kuni õnnetu karistuseni. „Saksa esimese ülekaalu viisiku vastu oskasime hästi kaitsta, sest nägime seda eile ja võtsime kõik löögivõimalused kinni, aga teise ülekaalu viisiku mänguplaani me ei teadnud ja viis minutit on ka väga pikk aeg, et vastu pidada."

Eesti naiskonna parimaks tunnistatud Liina Luih ütles, et mängus oli palju head, kuid järgmistesse mängudesse on vaja kaasa võtta veel enam külma närvi. „Alustasime hoogsalt, meil oli toimiv taktika ja hea tempo, tegime küll vea, mis ka ära karistati, aga hoolimata sellest andsime lõpuni tõsiselt hea võitluse,“ sõnas ta.

Kuigi võimalusi oli palju, õnnestus Eestil kirja saada vaid üks värav. Kolmanda kolmandiku 6. minutil avas Eesti punktiarve Margit Keerutaja, kes vormistas väravaks Edith Pärniku söödu. Luih pidas põhjuseks seda, et mängijad olid küll rünnakule häälestunud, kuid ründetsoonis taheti väravani jõuda liiga kiiresti. „Me ei söötnud piisavalt, et viimistletud väravani jõuda,“ selgitas ta.

Heine lisas, et peetud kahe mängu tempo on olnud märksa kiirem, kui eestlannad harjunud on. „Meil pole ei aega ega ruumi, sest vastane võtab need väga tõhusalt ära. Me peame kiirustama ja nii ei tule alati parimad otsused, kannatavad ka söödu- ja pealeviskekvaliteet."

Nüüd on Eestil kirjas kaks kaotust, kuid jätkub võitlus alagrupi kolmanda koha eest, mis võib veel anda edasipääsu finaalturniirile. „Väravate vahe poolest on meil seis teiste alagruppidega võrreldes hea. Homme puhkame ja paneme vaimu taas valmis. Kaks järelejäänud mängu on vaja võita, et oma eesmärgini jõuda,“ sõnas Heine.

Laupäeval algusega kell 16.30 mängib Eesti koondis Hollandiga, kes on maailma edetabelis 14. kohal.