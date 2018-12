Saalihokikoondise peatreener: nüüd on eesmärgiks MMi 9. koht, mis on järgmist valikturniiri silmas pidades tähtis

„Kuigi hinnanguliselt võiks vahe Kanadaga olla suur, siis tegelikult maksab ainult võit. Marginaali me eraldi püüdma ei lähe. Tähtis on mängijad pärast pettumust heale lainele tagasi saada ja usun, et sellega probleeme pole, sest kõik nad on MMi nimel kaks aastat vaeva näinud. Need mängud sellel turniiril on igale saalihokimängijale pidupäev. Kaks viimast mängu on väga tähtsad ka põhjusel, et 9. koht annaks meile järgmisel MM-valikturniiril parema asetuse,“ rääkis Lall.

Eesti - Kanada kohtumine algab neljapäeval Prahas Eesti aja järgi kell 19.30. Teises paaris lähevad vastamisi Slovakkia ja Austraalia. Nende kahe mängu võitjad mängivad reedel 9. ja kaotajad 11. kohale. Eesti saalihokimeeskond jäi MMil viimati üheksa parema seast välja 2006. aastal, kui saadi 11. koht.