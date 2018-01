Saalihokikoondise peatreener koduse MM-valikturniiri eel: ühtegi vastast ei tohi alahinnata

Eesti saalihokikoondis peab kolmapäevast pühapäevani Kalevi spordihallis 2018. aasta MM-valikmänge. Vastasteks on Liechtenstein, Holland, Belgia, Poola ja kolmekordne maailmameister Soome. Delfi TV teeb kõikidest Eesti mängudest otseülekande.

Detsembris Prahas toimuvale finaalturniirile pääsevad Euroopa nelja valikturniiri iga grupi kaks paremat, lisaks kaks paremat kolmanda koha omanikku.

Paberil peaks 2010. aasta MM-il seitsmenda koha saanud ja kokku kuuel finaalturniiril - viiel järjest - osalenud Eesti koondis kolmest esimesest vastasest üle olema. Laupäeval ootab ees tõenäoliselt teise koha duell Poolaga, pühapäeval raske kannatamine põhjanaabrite vastu.

"Ma ei alahindaks ühtegi vastast. Ka Liechtensteinil on mõned Šveitsi liigas pallivad mängijad, samuti ka Hollandil ja Belgial. Kui esimest kolme mängu ei võida, siis pole laupäevasel mängul mingit mõtet. Peame võitma ka esimesed vastased. Liigume edasi mäng korraga," rääkis tänasel pressikonverentsil Kalevi hallis koondise peatreener Risto Lall, keda abistab Eesti koondise kauaaegne mängija ja tugeva saalihoki tippliigade kogemusega Jonas Thomsson.

Lall ja Thomsson lähevad treeneritena vastu oma esimesele MM-valiktsüklile. Ründemängija Mats Tamme sõnul käib töö koondises professionaalsemalt kui kunagi varem.

"Tahtmata midagi halba öelda eelmiste treenerite kohta, on meeskond võrreldes eelmise MM-iga Riias (2016) hoopis teist nägu. Nimekirja vaadates on tuumik küll sama, aga peatreeneri eelistused ja käekiri muudavad ettevalmistuse teistsuguseks. Meil on teine taktikaline lähenemine ning seetõttu natuke mugavam mängudele vastu minna. Jonas toob meile Rootsi kõrgliiga tarkust, millest on senistel kogunemistel juba abi olnud," sõnas SK LINK/Saku klubi mängija.

Eesti koondise treening Kalevi spordihallis. Mobiilifoto: Gunnar Leheste

Koondise kapten on karjääri üheksandale valiktsüklile vastu minev kaitsemängija Roman Pass, kes mängib Šveitsi esiliigas Ad Astra Sarnen võistkonnas. Pass tunnistas, et eesmärk on jõuda MM-il esimest korda kuue hulka.

Küsimus, mida selleks varasemast teisiti tuleks teha, võttis Passi mõtlema. "Hea küsimus... Ma ei usu, et peaksime erinevalt mängima. Mängime, nagu mängime. Kõik on peas kinni. Turniir on pikk. Peab vaatama, et viimastele mängudele ka jõudu jätkuks," vastas ta.

Maailma edetabelis 9. kohal asuv Eesti kohtub Liechtensteiniga (reiting 33.) homme kl 19, Hollandiga (27.) neljapäeval kl 19, Belgiaga (25.) reedel kl 19, Poolaga (14.) laupäeval kl 17 ja Soomega (reiting 1.) pühapäeval kl 15.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid Rainer Kalde (Jõgeva SK Tähe/ Olivia) ja Daniel Vaigur (Tumba GOIF, Rootsi).

Väljakumängijad Patrik Kareliusson (Djurgardens IF IBS, Rootsi), Tanel Kasenurm (Unihockey Basel Regio, Sveits), Kristo Lehiste (SK LINK/Saku), Fredy Maalt (SK LINK/Saku), Patrik Markus (Balrog B/S IK, Rootsi), Roman Pass (Ad Astra Sarnen, Sveits), Ken Pähn (PSS, Soome),

Oskar Salm (TTÜ SK), Sander Savi (Sparta Team Automaailm), Oliver Savi (Sparta Team Automaailm), Sander Stokkeby (SK LINK/Saku), Mats Tamme (SK LINK/Saku), Mihkel Tasa (Sparta Team Automaailm), Gerdo Unga (Sparta Team Automaailm), Adam Widercrantz (Skövde IBK, Rootsi), Carol Viiding (SK LINK/Saku), Andreas Wöiduma (Djurgardens IF IBS, Rootsi), Victor Öberg (Team Thorengruppen SK, Rootsi).

Treenerid Risto Lall ja Jonas Thomsson, statistik Henrik Lennermark, massöör Toomas Juhanson, meeskonna esindaja Kadri Heinla.