Saalihoki MMil lõppes alagrupiturniir, Läti mängis maha hiilgava võimaluse

Nimelt üllatas neljal korral MMil 5. koha pälvinud Läti A-alagrupi teises voorus 4:3 võiduga võõrustajat Tšehhit, millega lõi endale platvormi suurüllatuse sepistamiseks. Selleks tulnuks jagu saada alagrupi eeldatavast autsaiderist Saksamaast ja loota sobivale tulemusele Tšehhi - Šveits mängus.

Mõlema klausli täitumise puhul pälvinuks Läti alagrupis teise koha, millega tagatuks otsepääse veerandfinaali ning ühtlasi olnuks välistatud, et seal tuleb vastamisi minna emma-kumma suursoosiku Rootsi või Soomega. Aga Läti kaotas kolmandas voorus Saksamaale 4:5, mis jättis nad lõpuks A-alagrupis viimaseks.

Ilusa stsenaariumi asemel ootab neid kolmapäeval väga keeruline kaheksandikfinaal Slovakkiaga (visanud senises kolmes mängus kokku 45 väravat!), mille võitmise korral tuleb veerandfinaalis vastamisi minna kaheksakordse maailmameistri Rootsiga, kes näitas täna musklit, kui purustas 25:0 Taani.

Tšehhi suutis A-alagrupi lõpuks võita, sest täna saadi Šveitsist 6:4 jagu (Saksamaa pälvis kolmanda ja Läti neljanda koha). B-alagrupi paremusjärjestus oli ootuspärane: 1. Rootsi, 2. Soome, 3. Norra, 4. Taani. Seega pääsesid otse veerandfinaali maailma saalihoki neli juhtivat riiki.

On oluline selgitada, et saalihoki MMil kasutatakse võistlussüsteemi, kus maailma edetabeli kaheksa tugevamat moodustasid alagrupid A ja B, mille kaks paremat tagavad otsepääsme veerandfinaalis ning kaks nõrgemat kohtuvad kaheksandikfinaalides alagruppide C ja D kahe tugevamaga.

Eesti võiduga lõppenud C-alagrupis oli üllatuseks Austraalia 4:2 võit Poola üle, mis andis neile teise koha ja jättis ainult Taist jagu saanud Poola kolmandaks ning kaheksandikfinaali ukse taha. D-alagrupi võitis Slovakkia, kellele järgnesid Kanada, Singapur ja Jaapan.