Saalihoki juunioride koondis kohtub MM-i B-divisjoni poolfinaalis Austraaliaga

Saalihoki maailmameistrivõistuste finaalturniiril Rootsis Växjös võitis Eesti juunioride koondis Jaapani 12:1 (4:0; 2:1; 6:0) ning kohtub täna B-divisjoni poolfinaalis Austraaliaga.

Peatreener Marko Saksingu sõnul oli kohtumise favoriidiks Eesti. "Poistel oli raske end mänguks motiveerida, mängu võeti üsna kergelt. Tervikuna võib rahule jääda, palli valdasime peamiselt meie, 12:1 on korralik skoor. Võis arvata, et võit tuleb vaid ära vormistada ja hea emotsioon kaasa võtta,“ kommenteeris Saksing.

Treener Tõnu Salmi hinnangul võtsid mängijad kohtumise algust pisut liiga kergelt, teisel kolmandikul hakati pingutama ja kolmandal läks mäng käima. Tõnu Salm: „Raske on kohe algusest motiveerida, kui on teada, et vastane on eeldatavalt nõrgem. Küll aga saadi mäng käima ja tulemus kajastub resultaadis. Hea on, et oleme kõik mängud saanud mängida kolme viisikuga, mängu koormus on jaotunud ühtlaselt ja ehk aitab poistel kogu turniiri vältel teravana püsida."

Kohtumises Jaapaniga tunnistati Eesti koondise parimaks viimase värava autor Simon Georg Mahla.