Rooba meeskond tähistas võitu fännidega ühisel lennureisil

Eesti parim hokimees Robert Rooba sai teisipäeva hilisõhtul peetud Meistrite liiga finaalmängu täiel rinnal nautida. Haruldane on juba see, kui eesti hokimängija osaleb olulise tiitlivõistluse finaalis, aga veelgi erakordsem on fakt, et ta oli võiduvärava viskamise ajal jääl. Rooba koduklubi Jyväskylä alistas finaalis rootslaste Växjö 2 : 0.