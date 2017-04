ROKi president ütles e-spordi kohta oma arvamuse välja

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) presidendi Thomas Bachi sõnul ei peegelda mõned e-spordi raames mängitavad mängud tema meelest olümpia ja spordi väärtuseid.

Bachilt uuriti eilsel pressikonverentsil muuhulgas e-spordi perspektiivide kohta ning kuigi sakslane ei teinud ühtegi kindlat või põhjapanevat avaldust, oli tal siiski nii mõndagi huvitavat öelda.

Endise vehklemistšempioni sõnul ei pruugi mõned e-spordis kasutatavad arvutimängud olla kooskõlas spordi üldiste väärtustega. Bach meenutas eelmise aasta alguses tehtud külaskäiku Silicon Valley'sse, kus ta kohtus ühe mänguloojaga, kes uhkeldas muuhulgas sellega, kui palju virtuaalseid autosid on mängu loomisest saati purustatud. "Mulle ei avaldanud see üldse muljet, hoopis vastupidi," sõnas Bach.

"Me ei ole siiani sada protsenti kindlad, kas e-sport on sport, kui mõelda füüsilise aspekti peale ning sellele, mida üks ala vajab, et olla sport," jätkas 63-aastane president, kes tõdes samas, et selle populaarsus noorte seas kindlustab selle, et ROK ei saa e-sporti ignoreerida.

Samal ajal tõi Bach välja ka e-spordi hetkel suurima miinuse - rahvusvahelise katuseorganisatsiooni puudumise. "Me ei näe sellist ühendust, mis tagaks meile kindluse, et alal austataks olümpiaväärtusi ning et nendest kinni peetaks. Võin anda ainult oma väga isikliku seisukoha - minu meelest on mõned mängud meie väärtustega totaalselt vastuolus."

Bachi sõnul saab e-spordi esimeseks suureks proovikiviks 2022. aasta Aasia mängudel osalemine, kus mängurid võistlevad kõrvuti "päris" sportlastega ametlikele medalitele.