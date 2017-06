ROK kaotas 41 aastat olümpiamänge toetanud suursponsori

Kiirtoidukett McDonald's lõpetas lepingu Rahvusvahelise Olümpiakomiteega (ROK) kolm aastat enne tähtaega.

ROK-i on teravalt kritiseeritud ebatervislike eluviiside propageerimise eest, sest lisaks McDonald'sile on mängude suursponsor Coca-Cola, kes mõlemad oma kampaaniates julgelt ka olümpia motiive on kasutanud.

"Globaalse laienemise plaani taustal kaalume oma äris kõiki aspekte ning oleme ROK-iga koostöö asemel otsustanud keskenduda teistele prioriteetidele," ütles McDonald'si turundusosakonna pealik Silvia Lagnado.

McDonald's on viimasel ajal kulusid kärpinud, öeldes, et investeerib rohkem toidu kvaliteeti, teenindusse ja online-tellimisse, et kiirtoidumaailma karmis konkurentsis elus püsida.

McDonald's oli alates 1968. aastast olnud olümpiamängude peamine toidusponsor. Kuigi leping lõpetati päevapealt, jääb firma siiski 2018. aasta Pyeongchangi olümpia toetajaks riigisiseste reklaamiõigustega. 2020 Tokyo olümpiaks peab ROK aga uue toidutarnija leidma.