ROK-i president: vägivaldsed arvutimängud ei sobi olümpiale

Olümpialiikumise juhtivfiguurid leiavad, et arvutimängurid ehk e-sportlased tuleks kaasata olümpialiikumisse.

Eile arutati Šveitsis Lausanne'is toimunud olümpia tippkohtumisel, kuidas seda kiiresti arenevat ala veelgi populariseerida ja arvutimängureid traditsiooniliste sportlaste kõrval tunnustama hakata.

E-sport on juba 2022. aasta Aasia mängude programmis (e-sportlastele jagatakse seal olümpiamedaleid - toim) ning selle vastu on huvi äratanud ka 2024 Pariisi olümpiamängud.

Kuuendal olümpia tippkohtumisel pandi e-sportlastele südamele, et kui nad tahavad päris sportlaste hulka pääseda, tuleb neil olla valmis "treenima sama intensiivsusega nagu traditsiooniliste spordialade esindajad".

ROK-i president Thomas Bach, kes oli tippkohtumise üks külalistest, pole aga arvutimängudest erilises vaimustuses. "Me ei taha propageerida diskrimineerimist ja vägivalda, vaid inimestevahelist rahu. See ei lähe arvutimängudega kokku - seal ongi ainult vägivald, plahvatused ja tapmine," ütles Bach.

Tippkohtumise üldine meelestatus oli sama, mis tähendab, et mängud nagu CS:GO ja Call of Duty ei jõua ilmselt iialgi olümpiamängudele, samas näiteks FIFA-l ja Rocket League'il on veel mingi võimalus.