ROK-i president: vägivaldse sisuga e-spordil ei ole olümpiamängudel kohta

Rahvusvahelise Olümpiakomitee ROK-i president Thomas Bach rääkis neljapäeval ajakirjanikega kohtudes ka e-spordist ning tunnistas, et neil on olümpiamängudele pääsemiseks veel vaja läbida pikk tee. Eelkõige teeb Bachile muret videomängude vägivaldne sisu.

ROK tunnustas novembris e-sporti aktiivse tegevusena ning 2022. aasta Aasia mängudel on e-sport ka medaliala. Bach tunnustas ala populaarsust, kuid märkis, et praegu on veel neil puudusi.

“Olümpiakomitee ja olümpialiikumise tunnustuse saamiseks ei ole aktiivne tegevus ainus piisav argument. Lisaks peab see tegevus kooskõlas olema olümpiamängude väärtustega. Siinkohal tuleb tõmmata punane joon. E-sport, kus on tapmist ja propageeritakse muul moel vägivalda, ei saa kunagi olla osa olümpiamängudest,“ teatas Bach New Delhis ajakirjanikele. “Vägivald oleks meie väärtuste ja põhimõtetega vastuolus.“