ROK-i president: Pyeongchangi olümpia oleks peaaegu ära jäänud

Bach ütles intervjuus CNN Money Switzerland'ile, et olümpiamängude toimumine oli kahtluse all eelkõige Põhja-Korea korduvate raketikatsetuste tõttu.

"Mängude ärajätmise lävepakuks pole sõjaväeline tegevus. Selleks on üks riik, kes ütleb, et nad ei osale, kuna nad ei usu, et nende sportlaste turvalisus oleks garanteeritud," rääkis Bach põhjustest, mis võinuks talimängudele kriipsu peale tõmmata.

"Selles küsimuses polnud arutelud alati kõige lihtsamad, kui diplomaatiliselt väljenduda."

Küsimusele, kui lähedal oli ROK Pyeongchangi mängude tühistamisele, vastas Bach: "Väga lähedal."

Kui käivitunud oleks mustem stsenaarium, olnuks see esimene kord pärast Teist maailmasõda, kui suve- või taliolümpiamängud ära jäävad.