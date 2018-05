Rohkem kui 12 000 last jooksis heategevuse nimel

Täna, 10. mail toimus 25 Eesti linnas ja asulas heategevuslik Teatejooks, millest võttis osa rohkem kui 12 000 last. Teatejooksul osalemisega kutsusid lapsed üles helistama annetustelefonile 900 7777 (kõne hind 7 eurot), millega toetatakse Haapsalusse ratastoolikasutajatele kohandatud mängu- ja treeningpargi rajamist. Eestis on liikumisvõime kaotanud lapsed saanud ravi Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses juba 60 aastat.

Tallinnas avas Teatejooksu president Kersti Kaljulaid, kelle sõnul kannab Teatejooks kahte olulist sõnumit. „Esiteks tuletab Teatejooks lastele ja noortele meelde, et liikumine, eriti veel ilusa ilmaga ja koos sõpradega on üks suur rõõmuallikas. Ning teiseks – teeme üheskoos rohkem head! Homme jookseme selleks, et kutsuda inimesi üles annetama liikumisvõime kaotanud laste heaks,“ ütles president Kaljulaid.

Teatejooksu ühe eestvedaja Erik Pallase sõnul ei osatud 2005. aastal esimest jooksuüritust korraldades oodata, et sellest kasvab Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus. „Tuhandete Eesti laste ja nende õpetajate jaoks on Teatejooks saanud iga-aastaseks traditsiooniks, kus osaletakse rõõmuga üha uuesti ja uuesti. See on võimalus tunda rõõmu liikumisest ja teha oma jooksuga head,“ ütles Pallase.