Riiklikele spordipreemiatele esitati 41 kandidaati

Peeter Nelis - vehklemistreener, vehklemise arendaja, esitaja Eesti Vehklemisliit;

Raul Seema - Eesti suusakoondise hooldemees, kes aitas OM-il määrida võidukad suusad Kristina Šmigunile, esitaja Team Haanja MTÜ;

Rein Pajur - endine poksija, treener, kohtunik, poksitraditsiooni kandja, esitaja Eesti Poksiliit;

Rein Põldme - pimedate treener-pedagoog, esitajad Eesti Paraolümpiakomitee ja Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit;

Riho Rannikmaa - sumotreener ja ala arendaja, Kaido Höövelsoni Jaapanisse suunaja, esitajad Eesti Sumoliit, Eesti Judoliit, Vinni vald ja Eestimaa Spordiliit Jõud;

Taimu Viir - tõstesporditreener, kohtunik ja spordiala arendaja, olümpiavõitja Jaan Taltsi treener, esitajad Eesti Tõstespordiliit ja MTÜ Spordiajaloo Klubi Alfred;

Toomas Merila - kauaaegne odavisketreener, esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Toomas Tõnise - kauaaegne Eesti spordijuht, esitajad Eesti Koolispordi Liit, Audentese Spordiklubi MTÜ, Eesti Moodsa Viievõistluse Liit, Eesti Käsipalliliit, Eesti Ratsaspordiliit, Sihtasutus Anija Valla Spordimaailm;

Uno Aava - endine autosportlane ja autospordi arendaja, esitaja Eesti Autospordi Liit;

Õnne Pollisinski - Eesti allveespordi treener, juht ja arendaja, puudega inimeste ujumistreener, esitaja Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit.

Riiklik spordi elutööpreemia määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Kummagi elutööpreemia suurus on 40 000 eurot.

Aastapreemia kandidaadid 2018. aasta tulemuste eest on:

Aivar Pohlak - jalgpalli arendaja, 2018 UEFA Super Cup korraldusõiguse organiseerimine ja mängu korraldamine Tallinnas, esitaja Eesti Jalgpalli Liit;

Arida Muru - bikiinifitnessi sportlane, 2018 MM kuldmedal bikiinifitnessis (kuni 160 cm), esitaja Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit;

Endla Vaher - naiste fitnessi sportlane, mitmekordne tiitlivõistluste medalivõitja, esitaja Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit;

Gunnar Press - spordiraamatute väljaandmine, nende seas mahuka vehklemisraamatu autor, esitaja Eesti Spordiajakirjanike Selts;

Harry Lemberg - kergejõustikutreener, esitaja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi;

Helary Mägisalu - maadleja, 2018 EM hõbemedal kreeka-rooma maadluses, esitaja Eesti Maadlusliit;

Helen Nelis-Naukas - vehklemistreener, 2018. aasta vehklemise EM meistri Katrina Lehise treener, esitajad Eesti Vehklemisliit ja Lääne Maakonna Spordiliit Läänela;

Gheorghe Cretu - Eesti võrkpalli rahvusmeeskonna treener, Euroopa Kuldliiga võit 2018. aastal, meeskonna jõudmine viiendat korda Euroopa MV finaalturniirile, esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

Ivar Kotkas - maadlustreener, 2018 EM hõbemedali võitja kreeka-rooma maadluses Helary Mägisalu treener, esitaja Eesti Maadlusliit;

Joosep Toome - endine korvpallur ja korvpallitreener, esitaja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi;

Kelly Sildaru - vigursuusataja, 2018 juuniorite MM kahekordne kuldmedali võitja, esitaja Eesti Suusaliit;

Kollektiiv Erik Aaslav-Kaasik, Stefan Arand, Rasmus Haugasmägi ja Mattias Reinaas - veemotosportlased, Eesti koondvõistkonna liikmed, maailma ja Euroopa meistrid eri paadiklassides, esitaja Eesti Veemoto Liit;

Kollektiiv Konstantin Gorodilov ja Dominika Bergmannova - võistlustantsijad, 2018 tantsuspordi MM kuldmedal 10 tantsus, esitaja Eesti Tantsuspordi Liit;

Magnus Kirt - odaviskaja, 2018 EM pronksmedal odaviskes, esitajad Eesti Kergejõustikuliit ja Tõrva Vallavalitsus;

Maicel Uibo - 10-võistleja, 2018 sise MM pronksmedal 7-võistluse, maailma hooaja edetabelis 3. koht ja Euroopa edetabelis 2. Koht, esitaja Eesti kergejõustikuliit;

Marko Albert - triatlonist, 2018 ITU pika distantsi MM-il pronksmedali võitja, esitaja Eesti Triatloni Liit;

Matti Lilliallik - rahvusvaheliste spordivõistluste ja -ürituste korraldaja, 2018 Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu korraldaja, kus osales 23 940 liikumisharrastajat, mis on Eestis korraldatud spordiürituste osalejate rekord, esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Rallipaar Ott Tänak ja Martin Järveoja - 2018, autoralli MM-sarja üldarvestuses III koha võitjad, võideti 4 etappi, tootjate arvestuses esikoht, esitajad Eesti Autospordi Liit ja Saaremaa Spordiliit;

Raigo Kuusnõmm - kulturist, 2018 EM kuldmedal kulturismis kuni 75 kg, esitajad Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit;