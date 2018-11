Rekord aina pikeneb: male tiitlimatšis tehti juba kümnes viik

Neljapäeval peeti maha 54-käiguline partii. Vaata partii käiku siit!

Viimane ehk 12. partii peaks toimuma esmaspäeval. Kui ka selleks ajaks pole võitja selgunud, peetakse kolmapäeval otsustavad kiirpartiid.

"Tundsin, et olin matini väga lähedal. Probleem on selles, et kui ma matti ei tee, siis ma kaotan. Üritasin leida keskteed, kuid mu aeg sai otsa. Ma ei tea. Olin lihtsalt nii närvis ega suutnud seda teha. Kõik lõppes jälle eikusagil," kommenteeris norralane. "Olen närvis olnud juba mitu päeva."

Kümme järjestikust viiki tähistavad male tiitlimatšide 132-aastase ajaloo rekordit. Varasem rekord oli kaheksamänguline viigiseeria, mis leidis aset 1995. aastal, kui tiitli eest heitlesid Garri Kasparov ja Viswanathan Anand.

27-aastane Carlsen hoiab maailmameistritiitlit enda käes alates 2013. aastast. Eelmistes tiitlimatšides on ta alistanud kahel korral India maletaja Anandi ja korra venelase Sergei Karjakini.

26-aastane Caruana, kes omab nii USA kui Itaalia kodakondsust, üritab tõusta esimeseks ameeriklasest male maailmameistriks pärast Bobby Fischerit, kes krooniti tšempioniks 1972. aastal.