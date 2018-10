Reede õhtul täitub Tartu Raekoja plats ööjooksjatega

Eelmisel aastal esmakordselt peetud Friday Night Run’il nautis jooksumõnusid 1170 spordisõpra, kes lisaks 4 km raja läbimisele said osa Tartu Raekoja platsil toimunud NOËP-i kontserdist.

Sel aastal tõmbab jooksjad enne starti käima räppar Arop, kes alustab kell 20 ja saadab jooksjad tund aega hiljem rajale. Kui nüüd lähipäevadel vähegi ilma on, siis ootavad korraldajad tänavusele üritusele vähemalt 1500 jooksjat. Kolm päeva enne üritust on end kirja pannud juba üle 1000 spordisõbra.

„Friday Night Run on suurepärane võimalus jätta pingeline kooli- või töönädal seljataha ja nädalavahetusele mõnus tervislik avapauk anda. 4 km pikkust rada, mis kulgeb mööda kauneid sügisõhtuseid Tartu tänavaid, saab läbida nii ajavõtuga kui ka ilma. Võitjaid me ei selgita – võitjad on kõik, kes suudavad end reede õhtul koduuksest jooksurajale vedada!“ sõnas ürituse projektijuht Oliver Kivimäe.

Registreerimine Friday Night Run’ile on täies hoos, seda on võimalik teha SIIT.

Muudatused nädalavahetuse liikluses

Friday Night Run saab avalähte Raekoja platsilt ning valdav osa rajast kulgeb Toomemäe ümbruses. Seega on teatud tänavad umbes tunniks ajaks suletud.

Laupäevane 7. Tartu Linnamaraton joostakse Tartu linna teedel ja tänavatel, lisaks jõuab maraton ka Luunja valda.

Kaartide ja täpsemate liikluspiirangutega saab tutvuda SIIN.