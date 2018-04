Raul Must võitis Taani kõrgliigas pronksmedali

Raul Must

Sulgpallur Raul Must aitas oma koduklubi Vendsysseli Taanis klubide kõrgliigas pronksmedali võiduni.

Kolmanda koha kohtumises sai Vendsyssel kindla 5:1 võidu Hojbjergi üle. Meeste esireketite kohtumises tõi võidupunkti ka Must, kes alistas taanlase Kasper Dineseni 21:16, 21:10. Sellega kordas Vendsyssel eelmisel hooajal saadud pronksmedali võitu.

“Pronks on hea tulemus, kuid oleme meeskonnaga siiski natuke pettunud, et jäime seekord finaalist napilt välja. Mina ise mängisin pronksimängus väga kindlalt ja tõin vajaliku punkti. Vastane oli hea liigamängude mängija ning olin valmis raskeks vastasseisuks. Nii kerge ja ühepoolne võit oli üllatus,” sõnas Must peale kindlat 2:0 võitu.

Taani klubide liiga on Euroopa tugevaim ning seal osalevad lisaks parimatele kohalikele mängijatele ka paljude teiste Euroopa riikide tipud. Musta võistkonnakaaslasteks olid nii USA naiste parim Beiwen Zhang kui Hollandi parimate paarismängijate hulka kuuluvad Jacco Arends ja Cheryl Seinen ning Horvaatia esireket Zvonimir Durkinjak.

Järgmisel nädalal võistlevad kõik Euroopa tippmängijad Hispaanias Hulevas Euroopa meistrivõistlustel.