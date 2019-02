Raul Must tõusis läbi aegade parimaks Eesti sulgpalluriks

Raul Must ei andnud noorematele konkurentidele armu ka seekord ja võitis kõik kohtumised kahes geimis. Finaal 18-aastase Karl Kerti vastu lõppes seisuga 21:6, 21:6.

Raul Must oli meistritiitliga rahul: “Võitsin täna küll kindlalt, aga Karl ei näidanud seekord oma kõige paremat mängu. Tean, et ta on palju enamaks võimeline, võib-olla lõi esimese finaali kramp sisse. Kõige raskemaks osutus poolfinaal Hans-Kristjan Pilvega. Ta mängis oma vanuse kohta väga hästi ja nii tugevat vastupanu kodusel turniiril ma ei mäletagi,” tunnustas Must Eesti parimat juuniori.

Neliteist järjestikkust tiitlit näitab Musta arvates suurt pühendumist: “Loodan see näitab noortele mängijatele, et ainult töö ja pühendumisega on võimalik selliste saavutusteni jõuda. Tunnen rekordist rõõmu, kuid samas oleks ideaalne olukord, kus kodune konkurents oleks tihedam ja meil oleks kolm neli maailma tasemel mängijat korraga, kes võiksid meistrikulla võtta,”

Naiste üksikmängus sammus kindlalt võidule kolmandat aastat järjest Kristin Kuuba. Finaal Helina Rüüteli vastu lõppes vastase katkestamisega seisul 21:14, 8:5. Teise meistritiitli võitis Kuuba paarismängus just koos Helina Rüüteliga. Kati-Kreet Marranit ja Liisa-Lotta Tannikut võideti seisuga 21:7, 21:15.