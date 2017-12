Raul Must tegi võimsa mängu ning alistas arvatava tulevase maailma esinumbri

Eile Taani klubide kõrgliigas peetud kohtumises võitis Vendsyssel klubi eest mängiv Raul Must maailma edetabeli 12. reketi taanlase Anders Antonseni (Aarhus AB) 19:21, 21:14, 21:15.

“Antonsen tundus olevat natuke väsinud pikast Aasia turneest, kus teda saatis väga suur edu ja tema liikumine väljakul oli aeglasem, kui ma eeldasin. Sellegi poolest olid tema löögid ja taktikalised lahendused maailma absoluutsest tipust ja oli väga raske vastane," kirjeldas Must mängu. Vaid 20-aastane Antonsen on tõusmas uueks sulgpalli maailma absoluutseks tipuks ning on sel aastal võitnud nii EM-hõbemedali kui hiljuti alistanud ka Rio olümpiavõitja, hiinlase Chen Longi.

Kohtumise kokkuvõttes sai 4:2 mängudega võidu samuti Musta koduklubi. Põhiturniiri viimase vooru eel, mis mängitakse neljapäeval, on Musta klubi Vendsyssel hoidmas liigatabelis kõrget kolmandat kohta.