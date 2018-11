Raul Must tegi imelise geimilõpu ja pääses Euroopa karikaetapil poolfinaali

Veerandfinaalis mängis Must taanlase Mads Cristopherseni vastu. Esimene geim kulges Musta juhtimisel algusest lõpuni. Teises geimis tõestas aga eestlane, et mäng pole kaotatud enne matšpalli. Must jäi teises geimis taha 11:19, kuid suutis seejärel võtta järjest kümme punkti ja võita kohtumise 21:16, 21:19. “Kohtumine oli raske, aga suutsin mängida enda taseme välja ja võita. Teises geimis oli väga palju õnne, tänu sellele võitsin kahe geimiga,” arvas Must peale mängu.

Poolfinaalis kohtub Must täna õhtul turniiril kolmanda asetuse, sakslase Lars Schaenzleriga.