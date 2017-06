Raul Must tegi Euroopa karikaetapil kena turniiri

Raul Must

Eesti esireket Raul Must jõudis „Spanish International 2017“ nimelisel sulgpalli Euroopa karikaetapil veerandfinaali.

Must alistas teises ringis Hiina Taipei esindaja Chia Hao Lee kahes geimis, seisudega 21:12 ja 21:16. Veerandfinaalkohtumises läks eestlane vastamisi jaapanlase Yu Igarashiga (BWF 96.), kelle paremust pidi Must tunnistama kahes geimis 17:21 ja 16:21. Kokkuvõttes sai Must viienda koha.

Eesti parim naispaar Helina Rüütel ja Kristin Kuuba pidid tunnistama esimeses ringis maailma edetabelis 43. kohal oleva Jaapani paari Ayako Sakuramoto – Yukiko Takahata 21:11, 21:16 paremust.