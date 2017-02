Raul Must

Raul Must Foto: Tanel Meos

Raul Must on Viinis toimuval tugeva koosseisuga 20000 dollari suuruse auhinnafondiga sulgpalliturniiril jõudnud veerandfinaali.

Kuueteistkümne parema seas alistas maailma edetabelis 59. kohal olev Must edetabeli 120. reketi Erik Meijsi Hollandist 21:18, 21:10.

Veerandfinaalis on eestlase vastaseks noor taanlane Rasmus Gemke. Gemkega on Must maailma edetabeli turniiridel kohtunud korra - eelmise aasta novembris Šotimaal maailma karikaetapil, kui pidi kolmes geimis tunnistama taanlase paremust.