Raul Must pääses ainsa eestlasena kodusel Euroopa karikaetapil 16 parema hulka

Eesti meeste esireket Must, kes on turniiril kolmanda asetusega ja maailma edetabelis 84. kohal, sai kindlalt, 21-5, 21-12 jagu soomlasest Henri Aarniost (BWF 134). Võit oli Musta jaoks eriti magus, kuna aasta tagasi kodus katkestas toona tema teekonna just Aarnio.

Must oli rõõmus, et ei pidanud esimeses ringis liigselt energiat kulutama: “Jäin mänguga väga rahule, mängisin hästi ja suutsin oma taktikalise plaani ellu viia. Võistluseks endale liiga kõrgeid ootusi ei seadnud ja võtan mäng korraga ning soovin kodupublikule näidata nauditavat sulgpalli.”

Musta ootab kahesandikfinaalis täna õhtul jaapanlane Minoru Koga.

Naiste üksikmängus pidid kõik eestlannad seekord piirduma esimese ringiga. Kristin Kuuba (BWF 76), kellel oli turniiril esimene paigutus sai loosiga vastaseks Marija Ulitina. Ulitina hetke edetabeli koht on küll alles 133., mille on tinginud mõningane võistluspaus, kuid paar aastat tagasi kuulus ukrainlanna edetabelis 50 parima sekka ja mängis ka Tallinna turniiri finaalis.

Kogu tänane mäng kulges pingeliselt ja tasavägiste pallivahetustega, kuid Kuubal ei õnnestunud esimeses geimis viimaseid punkte enda kasuks kallutada ning geimivõit läks Ulitinale 21-19. Teise geimi keskel suutis Ulitina väikse vahe sisse mängida ja võitis kogu kohtumise 21-19, 21-15.

Kuuba ei jäänud tänase etteastega rahule: ”Kindlasti olen väga pettunud, kuigi tegemist oli tugeva vastasega, oli see minu hooaja üks kehvemaid mänge. Tahe kodupubliku ees hästi mängida on alati suur ja sellest endale suuremad pinged. Väike haigusvimm oli ka sees ning need erinevad asjad kokku mõjutasidki tänast tulemust,” võttis Kuuba mängu kokku.