Raul Must lõpetas Euroopa karikaetapi kolmanda kohaga

Must, kes oli turniiril kõrgeima asetusega mängija, võitis veerandfinaalis kuuenda paigutusega Mads Cristopherseni Taanist 21:16, 21:19. Poolfinaalis oli Musta vastaseks kolmanda asetusega Lars Schaenzler Saksamaalt (BWF 127.). Üle viiekümne minuti kestnud heitluses jäi kolmes geimis peale sakslane 21:16, 16:21, 21:14. Finaalis jäi Schaenzler aga omakorda alla asetamata mängijana finaali jõudnud prantslasele Leo Rossile 17:21, 9:21.

Raul Musta hinnangul loeb ta turniiri siiski kordaläinuks. “Pikka aega on mind seganud terviseprobleemid ja ootused võistluse eel polnud kõrged. Pigem on hea meel sellest, et saan praegu korralikult treenida ja võistelda," võttis Must turniiri kokku.

Mustal järgmine suurem võistlus on jaanuaris kodune Euroopa karikaetapp Tallinnas.