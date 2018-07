Raul Must läheb sulgpalli MM-i avaringis vastamisi Venemaa esireketiga

Raul Must

Eile loositi 30. juulil Hiinas Nanjingis algavate sulgpalli maailmameistrivõistluste tabelid.

Eesti sulgpalluritest sõidab Hiina meeste üksikmängus võistlev Raul Must. Must (BWF 90) sai MM-i avaringis vastaseks Venemaa esireketi Vladimir Malkovi (BWF 47).

Kuigi praeguses maailma edetabelis on venelane Mustast mitukümmend kohta kõrgemal, juhib omavahelist vastasseisu varasemate mängude põhjal Must. Üheksast kohtumisest koguni kaheksa on lõppenud eelnevalt Musta võiduga.

Maailmameistrivõistlustele pääses maailma edetabeli alusel 64 mängijat. Meeste üksikmängus on esimese paigutusega tiitlikaitsja Viktor Axelsen Taanist. Teise paigutusega on kolme viimase olümpia hõbemedali omanik Lee Chong Wei Malaisiast. Musta senine parim tulemus MM-l on olnud 17. koht.