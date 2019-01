Raul Must läheb Eesti meistrivõistlustel püüdma ajaloolist rekordit

Raul Must sõnas, et võimalus selline rekord püstitada tähendab talle väga palju: “See näitab minu suurt pühendumist ja ma loodan et meie noored sulgpallurid võtavad sellest eeskuju ja näevad, et ainult pühendumisega on võimalik spordis läbi lüüa. Soovin olla noortele heaks eeskujuks.”

Musta peamised konkurendid ongi tänavu noored tulijad. Eelmisel aastal juunioride EM-l 9. koha saanud Karl Kert ja sel aastal veel juunioride vanusesse kuuluv Hans-Kristjan Pilve. “Kodune konkurents on läinud viimase poole aastaga paremaks. Karl Kert ja Hans-Kristjan on teinud korraliku arengu ja kindlasti pakuvad mulle tugevat konkurentsi. Soovitan tulla kindlasti mänge vaatama, sest üldine tase on tõusnud ja Eesti sulgpall on läinud vaatemängulisemaks,” arvas Must eesseisvast võistlusest.