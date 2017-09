Raul Must alustas uut klubihooaega edukalt

Eesti sulgpalli esireket Raul Must alustas Taani kõrgliiga uut hooaega võidukalt, kui tema koduklubi Vendsyssel alistas esimeses kohtumises 6:0 Vaerlose võistkonna.

Võidupunkti tõi meeste üksikmängu esinumbrite kohtumises ka Must, kes alistas taanlase Rasmus Messerschmidti (BWF 178) 21:19, 21:16.

Viiendat hooaega Taani kõrgliigas mängiv Must esindas Vendsysselit ka eelmisel aastal, mis oli klubi jaoks väga edukas ja lõppes pronksmedali võitmisega. Musta sõnul on tänavu eesmärgiks seatud klubiga teha veelgi parem tulemus, kuid see on väga raske.

“Taani liiga annab mulle kindlasti häid mänge tugevate mängijate vastu. Ja sooviks on võita kõik mängud, mis mulle jõukohased, mis tähendaks hooaja lõikes rohkem võite kui kaotusi,” arvas Must.

Taani kõrgliiga on Euroopa üks tugevaimaid, kus mängivad näiteks nii olümpiavõitja hispaanlanna Carolina Marin kui äsja maailmameistriks tulnud taanlane Viktor Axelsen. Musta koduklubi Vendsysseli ridades on välismängijatest veel USA esireket Beiwen Zhang ning Rootsi esipaar Clara Nistad ja Emma Wengberg, samuti Horvaatia esinumber Zvonimir Durkinjak.

Teise kohtumise peab Vendsyssel juba homme Team Skælskør-Slagelse vastu.