Ratastoolis parasportlasel kästi rongis magada üleval naris

Indiat rahvusvahelistel võistlustel esindanud Survana Raj sattus kodumaal reisides piinliku olukorda, kui 12-tunnisel rongisõidul kästi tal magada üleval naris.

Lääne-Indiast Nagpurist riigi pealinna Delhisse sõitnud rong oli väljamüüdud ja ükski kaasreisija polnud sportlasega nõus vahetama voodeid. See on aga tekitanud Indias suure pahameeletormi ja transpordiminister Suresh Prabhu alustas uurimist seoses insitendiga ning lubas parandada invaliidide liikumisvõimalusi rongides.

Parasportlane tänas ministrit tegutsemise eest, kuid palus hoopis teda kaasa endaga reisima, et näidata kui halvad on tingimused ratastooliga liikumiseks. "Samad probleemid, et ei saa magada rongis või kasutada tualetti, on tegelikult tuhandetel inimestel siin riigis iga päev," ütles Raj.

Indias elab praegu rohkem kui 20 miljonit füüsilise puudega inimest, kuid enamustes avalikkes kohtades ja asutustes ei ole piisavalt kaldteesid ja lifte, mis aitaksid neid.