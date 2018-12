Ratastoolis laskesportlane Laura Rüngas: mul oli keeruline aru saada, et sellised paranemised võtavad aega ega juhtu üleöö

Noor naine pidi läbi tegema kümneid operatsioone ja aastatepikkuse taastumisprotsessi, mis jätkub tänaseni. Laura tänab kõiki arste ja meditsiinipersonali, kes ta elu päästsid. Pool aastat oli ta voodihaigena PERH-is, kus tehti ka enamik operatsioone. Kõige olulisemad koljuoperatsioonid ja plastika tehti Helsingi ülikooli kliinikumis ning viimane õlaoperatsioon alles sel kevadel Ida-Tallinna Keskhaiglas. Kõik see on olnud nii vaimselt kui ka füüsiliselt väga kurnav ja nõudnud kõvasti tahtejõudu, et oma tervise eest võidelda. Õnneks olid neiule suureks toeks tema vanemad. „Õnnetusest hoolimata säilis minu positiivne ellusuhtumine. See ilmselt mind välja aitaski,“ arvab ta ise. Samas möönab ta, et on olnud väga raskeid hetki. „Mul oli keeruline aru saada, et sellised paranemised võtavad aega ega juhtu üleöö. Õnneks oskasid mu füsioterapeudid alati mind motiveerida ja pöörata mu tähelepanu asjadele, milles ma olin arenenud, aga mida ise ei osanud näha,“ räägib ta.

Esimesed paar sammu suutis Laura iseseisvalt teha poolteist aastat peale avariid. Igapäevaelu jätkus ratastoolis, kuid tüdruk töötas iga päev selle nimel, et ta ka sellest pääseks. Järjepidevad treeningud jõusaalis ja kodus, füsioteraapia ja taastusravi viisid järk-järgult füüsilise olukorra paranemiseni ning ka tasakaal hakkas vaikselt taastuma.

Nüüdseks liigub Laura õues ringi kepi toel ja toas saab hakkama ilma abivahendita, aga laskmiseks peab paraku istuma tagasi ratastooli.

Laura saab soovitust vähem sooritada praktilist lasketreeningut ja võistelda, kuna laskemoon ja võistlustel osalemine on kulukas. Igaüks saab tema aitamiseks anda oma panuse. Vaata lähemalt: www.ajakirisport.ee/heategevus

Pikemat lugu Laurast saad lugeda ajakiri Sport lehelt