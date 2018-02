Rait Ratasepp võtab ette uskumatu väljakutse: ta läbib 20 päevaga 20 täispikka triatloni!

Igal aastal oma võimete piire nihutanud Rait Ratasepp plaanib ka tänavu oma organismile esitada lihtinimesele uskumatuna tunduva väljakutse. Nimelt on eestlasel kavas 20 järjestikusel päeval läbida iga päev üks täispikk triatlon.

Plaanitav võistlusmaa on nii pikk, et sellesarnast võistlust isegi mitte ei korraldata, kirjutab marathon100.com. Seetõttu võtabki Rait ohjad oma kätte ning teeb endale ise kahekümnekordse triatloni.

Mullu võistles Eesti tuntuim ultratriatleet kümnekordsel katkematul triatlonil, mille käigus tuli ujuda 38 km, sõita jalgrattaga 1800 km ja joosta 422 km. Raidul kulus selle distantsi läbimiseks 234 tundi, 31 minutit ja 15 sekundit ehk 10 ööpäeva.

Sel sügisel on kavas sellest võistlusest kaks korda pikem väljakutse. Üritus peaks toimuma septembri lõpus Fuerteventural. Täna pressikonverentsil oma selle-aastaseid plaane tutvustanud Ratasepp lisas, et keegi pole kunagi varem nii rasketes tingimustes kahekümnekordset triatloni ette võtnud.

„Esimene asi on meeletu tuul,“ kirjeldas Ratasepp Fuerteventural valitsevaid tingimusi. See tähendab, et pool distantsi tuleb läbida tugevas vastutuules. „Lisaks on rattadistants mägine,“ lisas Rait. „Rajal on 2000 tõusumeetrit, s.t., 20 päevaga tuleb tõusumeetreid 40 000.“