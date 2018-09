Rait Ratasepp alustab sel nädalal ebainimliku katsumusega, mida varem on suutnud läbida ainult viis inimest

Finišisse jõuab ultratriatleet 12. oktoobril. Juba 13. oktoobril tuleb tal alustada laevaga koduteed. Kui Hispaania mandriosast Kanaari saartele võttis sõit aega 28 tundi, siis tagasi sõidab laev hoovuse tõttu koguni 38 tundi.

10. septembri blogi

Tavainimesed läbivad Rait Ratasepa eeskujul Tallinnas 20-kordset ultratriatloni

Eesti ultratriatleet Rait Ratasepp läbib 23. septembrist kuni 12. oktoobrini Kanaari saartel 20-kordse ultratriatloni. Ultramehe eeskujul läbivad praegu Tallinnas 16 inimest täpselt sama karmi katsumust. Nemad teevad seda võistkonnana, kuid rajal peavad nad ikka käima igal päeval.

Seltskond spordisõpru alustas oma teekonda 1. septembril. Tiimina tuleb neil iga päev kokku läbida 3,8 km ujumist, 180 km ratast ning joosta maraton. Ja nii 20 päeva järjest.

Škoda Tallinn meeskond finišeerib katsumusega 20. septembril. Selleks ajaks on seltskond üheskoos läbinud 76 km ujudes, 3600 km rattal ning 844 km joostes. Ratasepp alustab hooaja põhikatsumust 23. septembril Fuerteventural.

Praeguseks on sõpruskond jõudnud ultratriatloni kümnenda päevani. “Tuleb tunnistada, et nüüdseks on väsimus kohale jõudnud. Viis esimest päeva olid normaalsed, kuid seejärel hakkas väsimus kuhjuma,“ tunnistas Škoda Tallinn võistkonna esindaja Agata Rosenberg.

“Eks tööl on ka kollegide nägudest näha, et katsumus on tegelikult raske. Meil on mitmeid inimesi, kes on ikka piisavalt spordiga kokku puutunud, kuid 20 päeva järjest sellises koguses sportida on ikkagi raske,“ lisas Rosenberg, kes on esimese üheksa päevaga jooksnud üle 70 km ja läbinud rattaga paarsada km. “Päevas panustan katsumusele aega umbes 1,5 – 2 tundi.“

Lisaks pikale võistlusmaale tuleb osalejatel võidelda ka igasuguste ootamatustega. Nii pikenes näiteks Rosenbergil üks võistluspäev plaanitud 2 tunni asemel 4,5 tunni pikkuseks.

“Minu rattal läks maanteel sõites rehv katki. Õnneks sain tänu abilistele taas rajale, kuid 1 km pärast tuli rattal pedaal küljest ära. Lisaks sadas veel paduvihma,“ tunnistas ta, et ootamatusi juhtub. “On ette tulnud ka vigastusi. Ühel osalejal on puusas põletik. Nii ei saa ta enam jooksmisel abiks olla.“

Olenamata kukkumistele ja vigastustele on kõik 16 alustajat endiselt rivis. “Alguses plaanisime katsumusele vastu minna 10 inimesega, kuid soovijaid oli rohkem. Praegu on tõesti hea meel, et tiim on suurem.“

Võistkonda kokku pannes oli esialgu kõige keerulisem leida inimesi, kes on valmis hüppama basseini ja läbima ujumisdistantsi. “Tegelikult on ujumine väga tore tegevus ja see on inimestele aina rohkem meeldima hakanud. Kõige raskem on ikkagi jooksmine,“ selgitas Rosenberg ultratriatloni võlusid ja valusid.

Selleks, et igal päeval saaks ikka täispikk triatlon läbitud, siis venivad osalejate päevad pikkaks ja nii mõngi kord on vajalik kilometraaž kokku saadud alles kell 23.00.

“Kui alguses sai paberi peal läbitavaid km vaadatud, siis ei tundunud asi nii keeruline. Igapäevase töö ja pere kõrvalt seda teha on aga tegelikult keeruline,“ tunnistas ta. “Nii mõnigi kord on tulnud näiteks ka lapsehoidja võtta, et saaks kõik tehtud. Kuna distantsi ei saa ette läbida, siis tuleb ikka iga päev rajale minna.“

Raskustest hoolimata on ultratriatloni läbimine toonud endaga kaasa ka plusse. “Tegelikult on endal väga lõbus. Õhkkond tööl on ka hästi positiivne.“

3. septembri blogi

Kui tahad teha 20 päeva järjest Ironmani triatloni, siis tuleb maksta ligemale 20 000 eurot. Rait Ratasepp just seda teebki

Eesti ultratriatleet Rait Ratasepp läbib 23. septembrist kuni 12. oktoobrini Kanaari saartel 20-kordse ultratriatloni. Kuna säärast jõuproovi just ülemäära tihti ei korraldata, siis otsustas Ratasepp antud võistluse endale ise kokku panna.

Ultratriatlonil osalemine ei ole aga odav lõbu. Nii tunnistas Ratasepp, et tema jaoks on kogu võistluse eelarve 17 400 eurot.

Ratasepp sõidab Kanaari saartele seekord autoga, et hoida kulusid veidike kontrolli all. Teekonda alustab ta juba järgmise nädala teisipäeval ja kuue päeva pärast ongi ta Fuerteventural kohal.

Kuna teekond Kanaari saartele on pikk, siis tuleb Ratasepal leida vahepeal ka võimalusi treenimiseks. Esimese päeva õhtuks plaanib ta jõuda autoga Poola. Järgmise päeva õhtuks on vaja jõuda Prantsusmaale. Seal võtab ta neljapäeval sõbra juures aja maha, et teha ka veidike trenni.

Enne laevale minemist soovib Ratasepp teha ka ühe korraliku ujumistrenni. Praamisõit Kanaari saartele kestab kokku 26 tundi. “Loodetavasti on ka praamil olemas sportimisvõimalused,“ sõnas ta.