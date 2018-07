Rait Ratasepa suurvõidu tulemus: kaelalt on nahk täitsa maas

Ratasepp tuli ise ultratriatlonisse just jooksjana ehk sel alal üritab ta alati konkurentidele silmad ette teha. Eestlase kindlaks sihiks on kogu distantsi jooksul käimise vältimine. Ultratriatlonis ei ole harvad olukorrad, kus mõned sportlased jalutavadki terve jooksudistantsi lihtsalt läbi. Ratasepp on käimist üritanud alati vältida. Pigem teeb ta puhkepausi, kuid käima ta ei hakka.

“Käimine jooksudistantsil on ohtlik asi. Praktika on näidanud, et kui korra jalutada, siis tuleb kindlasti ka teine ja kolmas kord. Ise olen seetõttu alati käimist vältinud,“ avaldas ta. “Kui raja peal on näiteks tõus ja ühel ringil sealt üles jalutada, siis tõenäoliselt jalutad ka järgmistel kordadel.“

Ratasepp teeb seetõttu pigem pause. Kui ta osales 10-kordsel ultratriatlonil, siis tegi ta jooksudistantsil kokku üheksa pausi. “Võtsin kaks-kolm tundi aega, et end korda saada ja uuesti jooksma hakata. Selle aja jooksul sõin ning sain massaaži,“ selgitas ultratriatleet oma taktikat. “Minu lähenemine on selline, et ilma pausideta ei saa.“

Miks on korra käima hakates aga raske uuesti jooksma hakata? “See on raske nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Füüsilise poole pealt on oluline see, et käimise ja jooksmise ajal töötavad erinevad lihased. Jooksmiseks vajalike lihaste uuesti kasutusele võtmine on sellises seisus väga keeruline,“ põhjendas Ratasepp.

Käimise vältimiseks on Ratasepp ajanud treeningutel keskmise jooksutempo võimalikult kõrgeks. Nii annab samuti vältida olukorda, kus jooksusammu aeglustades tuleks üle minna käimisele. “Minu eelis ongi see, et minu rahuliku jooksu keskmine tempo on juba piisavalt kõrge. Viimati tegin näiteks rahuliku treeningu ja jooksin päevas kaks maratoni. Mõlemad alla kolme tunni. Pulss oli umbes 120 juures.“

Säärase tasemeni jõudmiseks on Ratasepp tegelenud alates 2011. aastast ultratriatloniga ning enne seda 11 aastat jooksmisega. Praegu jookseb ta aastas üle 6000 km. Jalgratta seljas sõtkub ta aga umbes 12 000 km.

