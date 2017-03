Rahvusvaheline Olümpiakomitee võib selle aasta septembris ootamatult ära määrata lisaks 2024. aasta suveolümpialinnale ka neli aastat hiljem toimuvate võistluste toimumiskoha.

2024. aasta olümpia korraldajalinnaks kandideerivad hetkel Pariisi ja Los Angelese näol kaks väga tugevat pretendenti ning ROKi presidendi Thomas Bachi sõnul võivad lõpuks võitjaks osutuda... mõlemad.

"Meil on kaks suurepärast kandidaati kahest suurest olümpiariigist," sõnas Bach. "See on olukord, milles tahaksimegi olla. Nüüd on meie töögrupi ülesanne see situatsioon võimalikult hästi ära kasutada. Me ei tohiks seda käest lasta."

Varem pole mitte kunagi kahte olümpialinna korraga ära valitud. Igal juhul otsustatakse 2024. aasta olümpialinn Peruu pealinnas Limas septembris toimuval ROKi kongressil.