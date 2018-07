Rahvusvaheline Maleliit kõrvaldas ametist presidendi, kes on enda sõnul kaks korda tulnukatega kohtunud

Iljumžinov on rahvusvaheliselt tuntust kogunud ka sellega, et on väitnud, et kohtus 1997. aastal maaväliste olenditega, kes ta oma kosmoselaeva võtsid ja teisele planeedile viisid. "Kohtumine nendega toimus septembris 1997, aga rääkisin alles aasta hiljem. Kaalusin vahepeal plusse ja miinuseid ning jõudsin järeldusele, et ainult miinused ongi. Kusjuures: see polnud esimene kord. Olin Elistas esimese klassi poiss ja mängisime jalgpalli, kui väljakule langes taldrik. Umbes 40 inimest nägi seda," rääkis Iljumžinov kaks aastat tagasi Eesti Päevalehele antud intervjuus.

"Tundsin, et mu kohus on olla aus ja avameelne. Rääkisin seda, mida nägin ja kogesin. Järgnenusse suhtusin rahulikult, ehkki isegi mu ema, vend ja sõbrad-ärimehed ei mõistnud mind. Ka Kasparov ei jätnud võimalust kasutamata, öeldes: kuidas saame Iljumžinovit presidendiks valida, ta suhtleb ju tulnukatega?"