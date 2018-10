Raasikul avati Balti riikide suurim koolivõimla-spordihoone

Eesti sportlastel, spordihuvilistel ja spordipublikul on põhjust rõõmustada, sest Eesti spordi maakaardile on jõudnud ka Raasiku – täna, 3. oktoobril kell 18.00 õnnistatakse sisse Raasiku valla vastvalminud uus spordihoone, mille ametlik avamine oli vaid nädal tagasi.

Spordihoone asub kohaliku kooli külje all, mis täidab ka koolivõimla ülesandeid. Tänu vastse sporditempli mõõtmetele võib Raasiku põhikool nüüd uhkust tunda Balti riikide suurima koolivõimla üle. Uue spordihoone ruumikus võimaldab korraldada nii üle-eestilisi kui ka teisi piiriüleseid spordiüritusi.

Vallavanema Andre Sepa sõnul kulges ehitus oluliste üllatusteta, ehitaja Nordlin Ehitus OÜ püsis graafikus, tänu millele sai võimla valmis kooliaasta alguseks. Seoses hoone mastaapidega tuli ehitada eraldi katlamaja, mida algne projekt ette ei näinud.

Dialoog OÜ poolt projekteeritud hoone maksumuseks on umbes 2,5 miljonit eurot. Lisaks ühele suurele saalile on hoones ka neli väiksemat. Suures saalis on piisavalt ruumi nii jalgpalli kui ka käsipalli treenimiseks-mängimiseks. Hoone keldrikorrusel on kaasaegsed riietus- ja pesuruumid, lisaks jõusaal ning eraldi saal grupitreeningute jaoks. Spordihoone on kooliga ühendatud fuajeega, mille vahele jäävad ruumid õpetajatele ja spordivahenditele.