Pyeongchangi olümpiakuld jõudis spordimuuseumisse

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi olümpianäitusel on eksklusiivselt võimalik näha 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängudel lumelauakrossis võidutsenud Pierre Vaultier’ medalit. Kuldmedaliomanikuga saab spordimuuseumis kohtuda juba sel neljapäeval, 21. juunil kell 17.30.

Jaanipäeva eel, mil ilmad lähevad tavakohaselt jahedaks tuleb spordimuuseumisse külla kahekordne lumelauakrossi olümpiavõitja Pierre Vaultier koos eestlannast abikaasa, samuti MK-karussellil tiirelnud Kadriga.

Lumelauapere võtab mõõtu erinevates sportlikes mängudes ning huvilised saavad esitada küsimusi talvise ekstreemspordi ja võistluste kohta. Kuni juuni lõpuni on olümpianäitusele välja pandud ka olümpiamängude kuldmedal.

Spordimuuseumi juhi Siim Randoja sõnul on võimalus võimalus kohtuda Prantsusmaa olümpiavõitjaga harukordne. „Ja väga oluline on meie jaoks asjaolu, et lühiajaliselt on lumelauakuningas lubanud kuldmedali muuseumisse, kus kõikidel Eesti inimestel avaneb võimalus suurimat sportlikku autasu oma silmaga näha,“ ütles Randoja ja kutsus kõiki üles kuldmedalit vaatama. „On tõenäoline, et rohkem nende olümpiamängude medalit Eestis näha ei saa.“

Üritusel toob Vaultier välja valitud palad pildialbumitest ja koos saab vaadata ka videoid tema parimatest sõitudest. Lumelaua kuningas tähistab samal nädalal ka oma sünnipäeva, seega lõpeb õhtu meeleolukalt ühise tordisöömisega.

Üritusele kehtib eripilet 3 eurot.