Puusta jätkab Hyeresi MK-etappi 11. ja Karpak 14. kohal

Prantsusmaal Hyeresis käimasoleval purjetamise maailma karikaetapil on kolmanda võistluspäeva järel Eesti purjetajad Ingrid Puusta 11., Deniss Karpak 14., Karl-Martin Rammo 29., Anna Pohlak 43. ja Anre Nõmme 8. kohal.

Puusta (NYCS) on seni kogutud sõidutulemustega 3., 10., 30., 32., 11., 7. ja 14. hetkel naiste RS:X purjelauaklassis kokkuvõttes 11. kohal. Liidriks on poolatar Zofia Noceti-Klepacka.

Finnil seilav Deniss Karpak (KST) on kolme päeva jooksul finišeerinud tulemustega 16, 22, 3, 7, UFD (valestart), 10 ning on halvima sõidu mahaviske järel praegu kokkuvõttes 14. positsioonil. Juhib hollandlane Nicholas Heiner.

Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK) kontole on regati kestel kogunenud 28., 16., 30., 27., BFD (valestart) ja 33. resultaat ning kokku on ta asetunud 29. reale. Liidrikohalt leiab austraallase Matthew Wearni.

Laser Radialil seilava Anna Pohlaku (TJK) senine tulemuste seeria on 35, 32, 45, 26, 46, 35 ning ta on positsioneerunud 43. kohale. Esimene on ungarlanna Maria Erdi.

Parapurjetamise klassis 2.4mR on Anre Nõmme (SMS) kolme päeva kokkuvõttes 8. real, senised tulemused sõitudest DNF (mitte finišeerimine), 7, 8, 8, 8, 6. Esikohal jätkab prantslane Damien Seguin.

Hyeres’i MK etapp kestab pühapäevani. Olenevalt klassist kestavad eelsõidud reede või laupäevani ning nende tulemuste põhjal selgunud iga klassi kümme parimat purjetavad seejärel topeltpunkte andvas medalisõidus, mis RS:X klassile toimub laupäeval ning Laser Radial, Laser Standard ja Finn klassidele pühapäeval.