Puust ja punaseks: mis vahe on iluvõimlemisel ja rühmvõimlemisel?

Eeloleval nädalavahetusel selguvad Tallinnas, Kalevi spordihallis rühmvõimlemise Euroopa meistrid. Kuigi võimlemine on jätkuvalt laste ja noorte seas väga populaarne, tekib kõrvalseisjal sageli küsimus, kuidas aladel vahet teha? Ehk et mis on rühmvõimlemise ja iluvõimlemise vahe? Veelgi enam, mis on rühmvõimlemise ja iluvõimlemise rühmkava vahe?

Vastab Lea Kriibi, rühmvõimlemise EM-i üks korraldajatest

Kõige lihtsam on kahel alal vahet teha selle alusel, palju on platsil võimlejaid – kui neid on üks või viis, on tegemist iluvõimlemisega. Kui neid on 6-12, on nad rühmvõimlejad. Muidugi on ka võistlusplatsil toimuv natuke erinev.

Rühmvõimlemine on spordiala, mis põhineb harmoonilisele, rütmilisele ja ökonoomsele liikumistehnikale. Kavad on teatraalsed jutustused. Rahvusvahelises võistlussüsteemis rühmvõimlemises vahendeid ei kasutata, on vaid vabaharjutus, kus muusika ja liikumine moodustavad terviku. Võistluskava pikkus on 2.15 – 2.45 minutit. Hinnatakse tehnilist raskust, artistlikkust ja sooritust. Rahvusvaheliselt on rühmvõimlemine uus spordiala, tunnustatud alates 1996. aastast. Eesti naiskonnad on MM-idelt võitnud mitmeid medaleid, sealhulgas kaks kuldmedalit.