Püsivalt saledaks ja terveks. Kuidas saada vabandustest priiks?

Vaatame lähemalt enimlevinud vabandusi ja vastuväiteid, miks trenni mitte teha ja tervislikult süüa. Pakun välja võimalikud lahendused ja mõtted.

„Ma ei saa süüa viis korda päevas, ma teen X (mõtle siia igasugune töö).”

Viis korda päevas söömine võib tunduda tõesti palju, kuid seda saab jagada lihtsateks sammudeks. Esialgu ei pea sööma nii tihti, vaid leida söögikordade arv, mida saaksid kindlasti täita. Alusta sellest ja ole järjekindel. Nii saab järk-järgult edasi liikuda.

„Kuulsin/lugesin, et ma ei tohiks teha rohkem trenni kui 30 minutit korraga. Seetõttu ei soovi ma teha neid pikki X-minutilisi (mõtle siia ükskõik milline ajaline kestus) trenne.”

Erinevad uuringud näitavad, et viis tundi trenni nädalas on kõige optimaalsem kehakoostise muutmiseks. See võib tunduda palju ja kohe nii suure mahuga tegutseda on liiga suur koormus. Tuleb alustada sellise trennimahuga, mida on jõukohane teha, ja kasvatada sujuvalt mahtu. Olgu alustuseks kas või 15-minutilised sessioonid.

„Mulle ei maitse X (mõtle siia mis tahes sulle mitte maitsev toit).”

Menüüd värskendades on tavaline, et uued maitsed tunduvad võõrad (eriti kui minevikus on palju töödeldud toitu söödud). Õnneks leidub alati alternatiive ja mooduseid, kuidas toitu maitsvaks teha. Kas oled uurinud erinevaid retsepte? Tasub ka arvestada, et kehal kulub puhastumiseks aega ja tervislikuma toiduga harjumine ei tule päevapealt. Hilisem tasu on paranenud maitsemeeled ja tõeline nauding naturaalsest söögist.